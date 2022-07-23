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- Hakkari’de 4 kişinin öldüğü yayla kavgası: 2 kişi tutuklandı
Hakkari’de 4 kişinin öldüğü yayla kavgası: 2 kişi tutuklandı
Hakkari'de yaşanan arazi kavgasında 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 23.07.2022 - 08:25
- Güncelleme : 23.07.2022 - 08:33
Hakkari ile Van’ın Başkale ilçe sınırında iki grup arasında yaşanan yayla kavgasında silahla vurularak öldürülen 4 kişinin zanlıları İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
2 zanlı tutuklandı
İHA'nın haberine göre; savcılıkta gün boyu devam eden ifade işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 4 zanlıdan C.Y., E.Y. tutuklanırken D.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan zanlılar Hakkari Kapalı Cezaevine gönderildi.