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    Hakkari’de 4 kişinin öldüğü yayla kavgası: 2 kişi tutuklandı

    Hakkari'de yaşanan arazi kavgasında 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • 23.07.2022 - 08:25
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 08:33
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    Hakkari’de 4 kişinin öldüğü yayla kavgası: 2 kişi tutuklandı

    Hakkari ile Van’ın Başkale ilçe sınırında iki grup arasında yaşanan yayla kavgasında silahla vurularak öldürülen 4 kişinin zanlıları İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

    2 zanlı tutuklandı

    İHA'nın haberine göre; savcılıkta gün boyu devam eden ifade işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 4 zanlıdan C.Y., E.Y. tutuklanırken D.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Tutuklanan zanlılar Hakkari Kapalı Cezaevine gönderildi.

    Hakkari’de 4 kişinin öldüğü yayla kavgası: 2 kişi tutuklandı #1

    Hakkari’de 4 kişinin öldüğü yayla kavgası: 2 kişi tutuklandı #2

    Hakkari’de 4 kişinin öldüğü yayla kavgası: 2 kişi tutuklandı #3


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