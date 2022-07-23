Hakkari’de 4 kişinin öldüğü yayla kavgası: 2 kişi tutuklandı

Hakkari'de yaşanan arazi kavgasında 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkari ile Van’ın Başkale ilçe sınırında iki grup arasında yaşanan yayla kavgasında silahla vurularak öldürülen 4 kişinin zanlıları İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

2 zanlı tutuklandı

İHA'nın haberine göre; savcılıkta gün boyu devam eden ifade işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 4 zanlıdan C.Y., E.Y. tutuklanırken D.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlılar Hakkari Kapalı Cezaevine gönderildi.