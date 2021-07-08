Haberler

3. Sayfa Haberleri

Hakkari'de 48 bin 100 dolar sahte paraya el konuldu

Hakkari'de 48 bin 100 dolar sahte paraya el konuldu

Kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde polisin düzenlediği operasyonlarda 48 bin 100 dolar sahte para ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.