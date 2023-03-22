Hakkari'de 6 kilo eroin ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 6 kilo 100 gram eroin ele geçirilirken 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor.

Hakkari'de İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan uygulamada uyuşturucu ele geçirildi.

Konuya ilişkin Hakkari Valiliği'nden açıklama yapıldı.

6 kilo eroin ele geçirildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Yüksekova ilçesi Dağlıca Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen bir araç içerisinde yapılan kontrollerde 6 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirilmiş olup, 1 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanmıştır" denildi.