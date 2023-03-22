Hakkari'de 6 kilo eroin ele geçirildi

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor.
Hakkari'de İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan uygulamada uyuşturucu ele geçirildi.
Konuya ilişkin Hakkari Valiliği'nden açıklama yapıldı.
6 kilo eroin ele geçirildi
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Yüksekova ilçesi Dağlıca Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen bir araç içerisinde yapılan kontrollerde 6 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirilmiş olup, 1 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanmıştır" denildi.