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    Hakkari'de 60 kilo eroin ele geçirildi

    Jandarmanın düzenlendiği operasyonda ele geçirilen 60 kilo eroini çuvalla araziye gömen şüpheliler, aranıyor.
    • DHA
    • 26.10.2021 - 15:46
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 16:06
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    Hakkari'de 60 kilo eroin ele geçirildi

    Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yüksekova ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.

    60 KİLO EROİNİ ARAZİYE GİZLEDİLER

    Narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyonda araziye gizlenmiş çuval içerisinde 60 kilo eroin ele geçirildi.

    ŞÜPHELİLER ARANIYOR

    Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

    Hakkari de 60 kilo eroin ele geçirildi #1

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