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- Hakkari'de 60 kilo eroin ele geçirildi
Hakkari'de 60 kilo eroin ele geçirildi
Jandarmanın düzenlendiği operasyonda ele geçirilen 60 kilo eroini çuvalla araziye gömen şüpheliler, aranıyor.
- DHA
- 26.10.2021 - 15:46
- Güncelleme : 26.10.2021 - 16:06
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yüksekova ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.
60 KİLO EROİNİ ARAZİYE GİZLEDİLER
Narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyonda araziye gizlenmiş çuval içerisinde 60 kilo eroin ele geçirildi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.