Hakkari'de 60 yaşındaki kadının geçim kaynağı ineği, otlarken öldü

60 yaşındaki Nesibe Durna’nın tek geçim kaynağı olan ineği, merada otlarken öldü. İneğinin ölümüne üzülen Durna, yetkililerden yardım istedi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Aksu köyünde, eşini 7 yıl önce kanserden kaybeden ve 1'i kız 3 çocuğu ile yaşayan 60 yaşındaki Nesibe Durna, tek geçim kaynağı olan ineğini kaybetti.

Durna’nın sütünü satarak geçindiği ve 2 ay önce dişi buzağı doğuran ineği, bugün sabah saatlerinde evin yakınındaki merada otlarken yere yığıldı.

“Öldüğünü görünce büyük üzüntü yaşadım”

DHA’nın haberine göre; ineğinin durumunu komşularından haber alan ve yanına giden Durna, "Otlaması için meraya gönderdiğim ineğimin fenalaştığını duyunca hemen yanına gittim. Öldüğünü görünce büyük bir üzüntü yaşadım. Geçim kaynağımızdı. Sütünden kazandığım parayla çocuklarıma bakıyordum. Şimdi çaresiz kaldım. Yetkililerden bize yardım etmelerini istiyorum." dedi.

Durna, ineğinin yediği ottan zehirlendiğini düşündüğünü belirtti.