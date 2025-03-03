Hakkari'de 68 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu: 1'i örgüt lideri 5 şüpheli yakalandı

İHA

Hakkari merkezli İstanbul ve Mersin'de düzenlenen operasyonda sahte rezervasyon ve sahte ürün satışı yapan, kendilerini 'arabulucu' olarak tanıtıp 83 kişiyi dolandırarak 68 milyon lira gelir elde ettiği belirlenen 1'i örgüt lideri 5 şüpheli yakalandı.

Hakkari Valiliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapılmıştır. Şüphelilerin sahte rezervasyon oluşturmak, kendilerini arabulucu olarak tanıtmak, alışveriş sitelerinde sahte ürün satışı yapmak suretiyle 83 mağdur şahsı toplamda 68 milyon lira tutarında dolandırarak suçtan gelir elde ettikleri tespit edilmiştir.

ÖRGÜT LİDERİ YAKALANDI

Şüphelilerin yakalanması için Mersin ve İstanbul ilinde bulunan 7 şahsa yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda örgüt lideri olduğu tespit edilen R.Ş. ile birlikte 5 şahıs yakalanmıştır. Vatandaşlarımızın internet ortamında güvenliğinin sağlanması ve ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.