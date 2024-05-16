Hakkari'de 7 gün boyunca sadece suyla yaşadı Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yaşayan Mihriban Yılmaz, "İnsan yemeden yaşar mı" diyen arkadaşıyla iddiaya girerek, 7 gün boyunca yalnızca su içti. Yılmaz bu süreçte 11 kilo verdi.

İHA

Hakkari'nin Şemdinli'de Mihriban Yılmaz (27), “İnsan yemeden yaşar mı?” diyen arkadaşıyla iddiaya girerek kendini 7 gün aç bıraktı.

Bu süreçte sadece su içen Yılmaz, doktor kontrolünde kan tahlillerini ve testlerini de yaptırdı.

11 kilo verdi

Mihriban Yılmaz, açlığın 4. gününde mide krampları, 5. gününde ise şiddetli sırt ve bacak ağrıları geçirdiğini belirtirken, 65 kilo ile başladığı su diyetini 11 kilo vererek 54 kiloyla tamamladı.

Uzmanlar uyarıyor: Aman dikkat...

Uzmanlar uzun süreli su diyetlerinin sağlıklı olmadığını, kan şekerinde ani düşüşlere neden olabileceğini, kalbe ve böbreklere zarar verebileceğini belirtiyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)