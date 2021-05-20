Hakkari’de 84 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

Eren-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Çobanpınar-1 Operasyonu kapsamında düzenlenen çalışmalarda, 84 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'de uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Yüksekova ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik çalışmalar yürüten İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, ‘Eren-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Çobanpınar-1 Operasyonu’ düzenledi.

Yediveren bölgesinde, dün İran uyruklu bir şahıs ve şahsa ait 2 at tespit edildi.

80 LİTRE ASİT ANHİDRİT BULUNDU

Arama çalışmalarında, 4 çuval içerisinde toplamda 84 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Ayrıca, ağaçlık alana gizlenmiş vaziyette 80 litre asit anhidrit bulundu.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüksekova ilçesi Yediveren bölgesinde dün İran uyruklu bir şahıs ve şahsa ait 2 at tespit edilerek yapılan aramada, 4 çuval içerisinde toplamda 84 kilo 800 gram eroin ile ağaçlık alana gizlenmiş vaziyette 80 litre asit anhidrit ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak bir şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir."