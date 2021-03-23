Hakkari’de aracın benzin deposundan metamfetamin çıktı

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde durdurulan bir aracın yakıt deposunda 21 kilo 400 gram metamfetamin maddesi çıktı.

Hakkari’de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar sürüyor…

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova’da şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı.

Aramalar neticesinde aracın yakıt deposuna zulalanmış vaziyette 21 kilo 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Hakkari Valiliği tarafından olay üzerine yapılan açıklamada, şu ifadelere verildi:

“İlimiz Yüksekova ilçesi Numune Uygulama Noktası çıkışında durdurulan araçta yapılan aramada, yakıt deposuna zulalanmış vaziyette 21 kilo 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir."