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- Hakkari’de araçlar kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
Hakkari’de araçlar kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
Hakkari-Van karayolunda, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, 7 kişi yaralandı.
- 10.12.2022 - 14:40
Hakkari-Van karayolu Çanaklı Köyü yakınlarında, bir trafik kazası meydana geldi.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 KB 1992 otomobil ile 30 T 0038 plakalı ticari taksi, kafa kafaya çarpıştı.
7 kişi yaralandı
Yaşanan kaza sonucunda 7 kişi yaralandı. Olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İHA'nın haberine göre; yaralılar, ambulanslarla Hakkari Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.