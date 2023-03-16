Hakkari'de arazide 650 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet güçlerinin zehir tacirleriyle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ile 3'üncü Piyade tümen Komutanlığı ekipleri, İran sınırındaki Esendere beldesi kırsalında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı aldı.
İhbar üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.
650 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, araziye terk edilmiş halde 650 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Çalışma başlatıldı
Uyuşturucu tacirlerinin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.