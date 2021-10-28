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- Hakkari'de askeri araç kaza yaptı: 1 şehit 2 yaralı
Hakkari'de askeri araç kaza yaptı: 1 şehit 2 yaralı
Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde askerî aracın kaza yapması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.
- İHA
- 28.10.2021 - 00:10
- Güncelleme : 28.10.2021 - 00:11
Akşam saatlerinde Yüksekova-Şemdinli yolunda, askeri aracın yan yan yatarak devrildiği kazada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.
YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı 2 asker hastaneye kaldırırken, kazada şehit düşen askerin cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesinin morguna kaldırılırdı.
Kaza sonrası araç trafiğine kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.