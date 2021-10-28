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    Hakkari'de askeri araç kaza yaptı: 1 şehit 2 yaralı

    Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde askerî aracın kaza yapması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.
    • İHA
    • 28.10.2021 - 00:10
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 00:11
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    Hakkari'de askeri araç kaza yaptı: 1 şehit 2 yaralı

    Akşam saatlerinde Yüksekova-Şemdinli yolunda, askeri aracın yan yan yatarak devrildiği kazada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

    YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı 2 asker hastaneye kaldırırken, kazada şehit düşen askerin cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesinin morguna kaldırılırdı.

    Kaza sonrası araç trafiğine kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

    Hakkari de askeri araç kaza yaptı: 1 şehit 2 yaralı #1

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