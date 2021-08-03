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    Hakkari’de başı teneke kutuya sıkışan ayıyı vatandaşlar kurtardı

    Başı teneke kutuya sıkışan ayı, vatandaşlar tarafından fark edildi. Ayıyı yere yatıran vatandaşlar, teneke kutuyu bıçakla keserek ayıyı özgürlüğüne kavuşturdu.
    • İHA
    • 03.08.2021 - 15:38
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 16:01
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    Hakkari’de başı teneke kutuya sıkışan ayıyı vatandaşlar kurtardı

    Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde vatandaşlar, bir ayıyı başı teneke kutuya sıkışmış halde buldu.

    Kurtarma çalışmaları için harekete geçen vatandaşlar, birlik olarak ayıyı yere yatırdı.

    Bir yandan ayı sıkıca tutulurken diğer yandan teneke kutu bıçakla kesilerek çıkarıldı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Vatandaşların ayıyı kurtarma mücadelesi, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Ayı, özgürlüğüne kavuşmasının ardından gözden kayboldu.

    Hakkari’de başı teneke kutuya sıkışan ayıyı vatandaşlar kurtardı VİDEO

    Hakkari’de başı teneke kutuya sıkışan ayıyı vatandaşlar kurtardı #1

    Hakkari’de başı teneke kutuya sıkışan ayıyı vatandaşlar kurtardı #2

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