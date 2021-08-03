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- Hakkari’de başı teneke kutuya sıkışan ayıyı vatandaşlar kurtardı
Hakkari’de başı teneke kutuya sıkışan ayıyı vatandaşlar kurtardı
Başı teneke kutuya sıkışan ayı, vatandaşlar tarafından fark edildi. Ayıyı yere yatıran vatandaşlar, teneke kutuyu bıçakla keserek ayıyı özgürlüğüne kavuşturdu.
- İHA
- 03.08.2021 - 15:38
- Güncelleme : 03.08.2021 - 16:01
Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde vatandaşlar, bir ayıyı başı teneke kutuya sıkışmış halde buldu.
Kurtarma çalışmaları için harekete geçen vatandaşlar, birlik olarak ayıyı yere yatırdı.
Bir yandan ayı sıkıca tutulurken diğer yandan teneke kutu bıçakla kesilerek çıkarıldı.
KAMERAYA YANSIDI
Vatandaşların ayıyı kurtarma mücadelesi, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Ayı, özgürlüğüne kavuşmasının ardından gözden kayboldu.
Hakkari’de başı teneke kutuya sıkışan ayıyı vatandaşlar kurtardı VİDEO