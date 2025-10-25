Hakkari'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

- Hakkari'de iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.
- Kavga sonucu V.K. isimli bir genç yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki iş merkezinde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı.
Kavgada V.K. isimli genç bıçaklandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Yaralı genç, ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.