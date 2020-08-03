Hakkari'de pikniğe giden araç uçuruma devrildi

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Gölbaşı yakınlarında bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu, 4'ü öğretmen 6 kişi yaşamını yitirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Göllerbaşı bölgesinde pikniğe giden ve içerisinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minübüs uçuruma yuvarlandı.

6 ÖLÜ, 1 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre; 4'ü Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Yaralı 3200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgeye ise çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.