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- Hakkari'de pikniğe giden araç uçuruma devrildi
Hakkari'de pikniğe giden araç uçuruma devrildi
Gölbaşı yakınlarında bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu, 4'ü öğretmen 6 kişi yaşamını yitirdi.
- DHA
- 03.08.2020 - 10:43
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Göllerbaşı bölgesinde pikniğe giden ve içerisinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minübüs uçuruma yuvarlandı.
6 ÖLÜ, 1 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre; 4'ü Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Yaralı 3200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bölgeye ise çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.