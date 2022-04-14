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    Hakkari'de bir araçta 241 kilo eroin ele geçirdi

    Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 241 kilo eroin ele geçirildi.
    • İHA
    • 14.04.2022 - 05:10
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    Hakkari'de bir araçta 241 kilo eroin ele geçirdi

    Hakkâri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Nisan 2022 tarihinde Yüksekova ilçesinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurup arama yaptı.

    241 kilo eroin ele geçirildi

    İHA'nın haberine göre; Narkotik köpeği Işık’ın da katıldığı aramada toplam; 241 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Araç ve eroine el konulurken, olay ile ilgili 1 şahıs hakkında gerekli tahkikat başlatıldı.
    Hakkari de bir araçta 241 kilo eroin ele geçirdi #1


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