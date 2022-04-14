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Hakkari'de bir araçta 241 kilo eroin ele geçirdi

Hakkari'de bir araçta 241 kilo eroin ele geçirdi

Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 241 kilo eroin ele geçirildi.