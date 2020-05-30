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    Hakkari'de bir evde silah, el bombası ve mühimmat bulundu

    Yüksekova ilçesinde bir ikamette yapılan aramada, uzun namlulu silah, el bombası, av tüfeği ve çok miktarda fişek bulundu.
    • AA
    • 30.05.2020 - 07:15
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    Hakkari'de bir evde silah, el bombası ve mühimmat bulundu

    Hakkari İl Emniyet müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

    BİR EVDE KÜÇÜK CEPHANELİK BULUNDU

    Bu çerçevede ilçenin İnanlı Köyü'nde bir ikamette arama yapan güvenlik güçleri, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, el bombası, ruhsatsız av tüfeği ve 474 adet 7,62 milimetre çapında fişek ele geçirdi.

    ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Ele geçirilen malzemelerin muhafaza altına alındığı ve olay ile ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

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