Hakkari'de bir kadın kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu
DHA

Hakkari'de kar yağışının ardından buz pistine dönen yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşattı.

Yeni Mahalle'de yokuşta bir kamyonet buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaymaya başladı.

Ölümden döndü

O sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın kayan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

O anlar cep telefon kamerasına kaydedilirken kayan kamyonet de istinat duvarına çarptıktan sonra durdu.

Ön kaportasında hasar oluşan aracın sürücüsü geri geri giderek yokuştan çıkmayı başardı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)