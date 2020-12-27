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    Hakkari'de cenaze aracı şarampole devrildi

    Cenazeden dönerken şarampole yuvarlanarak devrilen cenaze aracında manevi kayıp yaşanmadı.
    • İHA
    • 27.12.2020 - 12:34
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    Hakkari'de cenaze aracı şarampole devrildi

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gürdere köyü yakınlarında cenaze bırakıp dönen Van Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı, Gürdere köyü yakınlarında kayarak şarampole devrildi.

    Aracın kaza yaptığını gören çevredeki vatandaşlar olay yerine akın etti.

    CAN KAYBI YAŞANMADI

    Olay yerine giden vatandaşlar hemen yardım için çekici ve jandarmaya haber verdiler.

    Kazada ölen ve yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

    Şarampole devrilen araç kurtarıcıyla kaldırırken, ekipler yolu tekrar trafiğe açtı.


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