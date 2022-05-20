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Hakkari’de dağlık alanda bir gencin cesedi bulundu
28 yaşındaki gencin cesedi, Hakkari’deki bir dağlık alanda bulundu. Gencin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.
- 20.05.2022 - 14:04
Hakkari’nin Keklikpınar Mahallesi'ne yakın Aslan Tepe'de erkek cesediyle karşılaşanlar, polise haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, cesedin 28 yaşındaki Nusret Erkaya'ya ait olduğunu belirledi.
Durumu haber alıp gelen Erkaya’nın yakınları gözyaşı döktü, bazıları ise fenalık geçirdi.
Otopsi sonrası belli olacak
Nusret Erkaya’nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
Erkaya'nın ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belli olacağı ifade edildi.
DHA’nın haberine göre polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.