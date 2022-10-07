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    Hakkari'de, doktora saldıran CHP'li başkan ile kardeşi serbest bırakıldı

    Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan'ın üzerine yürüyüp saldırdığı gerekçesi ile gözaltına alınan CHP'li ilçe başkanı Ethem Karakoç ve kardeşi, serbest bırakıldı.
    • 07.10.2022 - 11:35
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    Hakkari'de, doktora saldıran CHP'li başkan ile kardeşi serbest bırakıldı

    Sağlıkta şiddet olayları, gündemden düşmüyor…

    Doktorların sağlık çalışanlarının sık sık karşılaştığı sorunların başında gelen sağlıkta şiddet olaylarına bir yenisi de Hakkari’de eklenmişti.

    Şemdinli ilçesinde hayatını kaybeden ağabeyi için koridorda bekleyen CHP’li ilçe başkanı Ethem Karakoç, Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan'ın üzerine yürüdü.

    “Ben senden ambulans istemedim mi?”

    Karakoç, "Ben senden sabah kardeşim için ambulans istemedim mi?" diye bağırırken, o esnada arkadan gelen kardeşi Yusuf Karakoç da başhekim yardımcısı Kalkan'a saldırarak darbetti.

    Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan, çevredekilerin araya girmesi ile bölgeden uzaklaştırıldı.

    Hakkari de, doktora saldıran CHP li başkan ile kardeşi serbest bırakıldı #1

    Serbest bırakıldılar

    Kalkan, Karakoç’lardan şikayetçi oldu.

    Yapılan defin işlemlerinin ardından Ethem ve Yusuf Karakoç, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şahıs serbest bırakıldı.

    Şemdinli'de CHP'li başkandan başhekim yardımcısına saldırı VİDEO ARŞİV


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