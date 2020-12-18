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    Hakkari'de elektrik ekibinin kamyoneti uçurumdan düştü: 1 ölü

    Elektrik arıza ekibinin içinde bulunduğu kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 18.12.2020 - 11:47
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    Hakkari'de elektrik ekibinin kamyoneti uçurumdan düştü: 1 ölü

    Hakkari’nin Derecik ilçesindeki Vapurtepe Mahallesi'ne elektrik arıza onarımına giden ekibin içinde bulunduğu Vangölü Elektrik Dağıtım şirketine ait kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda,  uçurumdan yuvarlandı.

    Kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    ÇALIŞANLARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

    Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan yaralılardan Mesut Özkoyuncu, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

    Diğer 2 yaralının tedavisi ise sürüyor.

    Hakkari de elektrik ekibinin kamyoneti uçurumdan düştü: 1 ölü #1

    Hakkari de elektrik ekibinin kamyoneti uçurumdan düştü: 1 ölü #2

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