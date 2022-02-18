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- Hakkari'de elektrik sayacı taramasında kavga çıktı
Hakkari'de elektrik sayacı taramasında kavga çıktı
Yüksekova ilçesinde, sayaç taraması için Dilekli köyüne giden elektrik dağıtım şirketi ekipleri ile köylüler arasında gerginlik yaşandı.
- DHA
- 18.02.2022 - 20:21
- Güncelleme : 18.02.2022 - 20:45
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinde, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Dilekli köyünde aşırı yüklenme nedeniyle yaşanan trafo arızaları ile kaçak elektriği önlemek için sayaç taraması yapıldı.
EKİP VE KÖYLÜLER BİRBİRİNE GİRDİ
Taramalar sırasında bölgenin dağıtımını yapan şirketin ekipleri ile köylüler arasında gerginlik çıktı.
Hakkari'de elektrik sayacı taramasında kavga çıktı VİDEO
3 KİŞİ YARALANDI
Arbedede taş ve sopalar kullanıldı, 3 görevli hafif yaralandı.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Jandarmanın müdahale ettiği olayın ardından 6 şüpheli, gözaltına alındı. Ekipler, köy ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı.