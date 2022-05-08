Hakkari'de, engelli 4 evladına bakan Naciye Anne: Onlar Allah'ın lütfu

Zihinsel ve bedensel engelli evlatlarına 37 sene boyunca büyük bir özveri ile bakan Naciye Anne, "Onlat bize Allah'ın lütfu" dedi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Orman Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk annesi Naciye Erekli (53), zihinsel ve bedensel engelli 4 çocuğuna gözü gibi bakıyor.

Engelli Hasan, Şiyar, Feyruz ve Fatma isimli çocuklarına büyük bir özveri ile 37 sene boyunca tüm zorluklara rağmen bakan Naciye Anne, 2017’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yılın annesi seçildi.

İHA'nın haberine göre; hayatını çocuklarına adadığını söyleyen Naciye Erekli, şu ifadeleri kullandı:

“Ben hiçbir çocuğumu ayırmaksızın hepsiyle tek tek ilgilenerek bu yaşa getirdim. 4 çocuğumun yıkanması, giyimi, içmesi, yemesiyle her gün aynı şekilde ilgileniyorum. Ben yaşadıkça çocuklarıma bakacağım. Onların hepsi benim canım ciğerim.

“Bunlar Allah'ın bize verdikleri bir lütuftur”

Bu 4 çocuk konusunda Allah devletimizden razı olsun, çünkü her şekilde çocuklarımın ihtiyaçlarını gideriyorlar. Ben tüm zorluklara rağmen 4 engelli çocuğuma bakarken, bazıları bir çocuğa bakamaz duruma gelmişler. Aslında bunlar Allah'ın bize verdikleri bir lütuftur.

Hakkari'de, engelli 4 evladına bakan Naciye Anne ViDEO







“Onları bir dakika bırakmak benim için vicdan azabına neden oluyor”

Onlara sahip çıkmak asıl görevimizdir. Onlar büyümüş olabilirler, ama onlar hala bebek ve çocuk gibidirler. Ben hala bir taziyeye, bir misafirliğe gitmiş değilim. Çünkü onları bir dakika bırakmak benim için vicdan azabına neden oluyor. Ben tam 37 senedir tüm zorluklara göğüs gererek onlara gözüm gibi bakıyorum. Artık ben de yaşlandım ve değişik ilaçlar da kullanıyorum.”





“Tüm hayatını çocuklarına adamış durumda”

“Ben ne yapsam eşimin hakkını ödeyemem.” diyen Mikail Erekli ise şu sözleri kaydetti:

“Benim 7 çocuğum var ama 4 çocuğum bedensel ve zihinsel engelli. Bu 4 çocuğum tamamen bu dünyadan habersizler. Eşim bu 4 çocuğumuza gözü gibi bakıyor. Her şeyiyle birebir ilgileniyor. Allah ondan bin kere razı olsun. Tüm hayatını çocuklarına adamış durumda. Ben de yardım ediyorum ama onun yaptığı işleri gece gündüz yapsak onun kadar yapamayız. Gecesi gündüzü bu çocuklar olmuş. 37 senedir hiç bıkmadan annelik yapan eşimin hakkı ödenmez. Bu çocuklar aslında bize bir lütuftur, çünkü onlar ne büyür ne de konuşur, onlar hayal dünyasında yaşıyorlar. İnşallah biz de ömür sürdükçe bu çocuklarımıza gözümüz gibi bakacağız. Çünkü onlar bizim için hala bebek gibi duruyorlar.”