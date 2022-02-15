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    Hakkari'de enstrümanın içinden sentetik uyuşturucu çıktı

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kargo aracındaki müzik enstrümanı kanunun içine gizlenmiş 13 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
    • AA
    • 15.02.2022 - 23:09
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    Hakkari'de enstrümanın içinden sentetik uyuşturucu çıktı

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede kargo ile batı illerine uyuşturucu madde gönderileceği yönünde alınan ihbar üzerine çalışma başlattı.

    KANUNUN İÇİNDEN 13 KİLO 500 GRAM SENTETİK UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Ekiplerce, bir kargo aracında yapılan aramada kanunun içine gizlenmiş 13 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

    Bir şüpheli gözaltına alındı.

    Hakkari de enstrümanın içinden sentetik uyuşturucu çıktı #1

    Hakkari de enstrümanın içinden sentetik uyuşturucu çıktı #2

    Hakkari de enstrümanın içinden sentetik uyuşturucu çıktı #3


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