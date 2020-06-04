Hakkari'de eski muhtarın kardeşi öldürüldü

Oğul köyünde eski muhtarın 37 yaşındaki kardeşi, gece evinden alınıp, götürüldüğü köy çıkışında, uzun namlulu silahlarla öldürülürken, Vali cinayetin PKK tarafından işlendiğini söyledi.

Hakkari merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Oğul köyünde eski muhtarın kardeşi 4 çocuk babası Orhan Adıyaman (37), evine gelen kişiler tarafından silah zoruyla evinden çıkarıldı.

Eşi, olayı komşularına haber verirken, Adıyaman ise götürüldüğü köy çıkışında uzun namlulu silahlarla ateş edilerek, öldürüldü.

PKK'LI TERÖRİSTLER ÖLDÜRDÜ

Jandarmaya haber verilmesi üzerine köye operasyon düzenlendi. Köy çıkışında bulunan Adıyaman'ın cansız bedeni, Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ilk izlenime göre cinayeti terör örgütü PKK'nın işlediğini; ancak olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığını söyledi.

HAVA DESTEKLİ OPERASYON BAŞLADI

Orhan Adıyaman'ı öldüren teröristlerin yakalanması için jandarma tarafından bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.