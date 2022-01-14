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- Hakkari'de gittikleri köyde üzerlerine çığ düştü
Hakkari'de gittikleri köyde üzerlerine çığ düştü
- DHA
- 14.01.2022 - 16:12
- Güncelleme : 14.01.2022 - 16:23
Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine bağlı Adaklı köyü yakınlarında meydana gelen olayda, Aksu köyünde yaşayan bazı kişiler, arızalanan su şebekesini onarmak için traktörle Adaklı köyüne kadar geldi.
Buradan da 4 kilometre yürüyerek arıza yaşanan bölgeye ulaşan köylülerin üzerine, çalışma yaptıkları sırada çığ düştü.
3 KİŞİ KAR KÜMESİ ALTINDA KALDI
İsmet Durna (50), Tekin Tarla (31) ve Nihat Arslan (30) kar kümesi altında kaldı, yanlarında bulunan 2 kişi ise son anda kurtuldu.
Köylülerin yardımıyla Durna, Tarla ve Arslan, kar kümesi altından çıkarıldı. Kurtulan 2 köylünün ihbarıyla bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Hakkari'de gittikleri köyde üzerlerine çığ düştü VİDEO
"YAKLAŞIK 1 SAAT KAR ALTINDA KALDIK"
İsmet Durna, çalışma yaparken, bir anda üzerlerine kar geldiğini belirterek, "Yaklaşık 1 saat kar altında kaldık. Çığda kurtulan arkadaşlarımızın da yardımıyla çıkmayı başardık." dedi.