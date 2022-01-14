Adaklı köyüne, arızalanan su şebekesini onarmak için başka köyden gelen 3 kişinin üzerine çığ düşerken, kar kümesi altında kalan şahıslar, köylülerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine bağlı Adaklı köyü yakınlarında meydana gelen olayda, Aksu köyünde yaşayan bazı kişiler, arızalanan su şebekesini onarmak için traktörle Adaklı köyüne kadar geldi.

Buradan da 4 kilometre yürüyerek arıza yaşanan bölgeye ulaşan köylülerin üzerine, çalışma yaptıkları sırada çığ düştü.

3 KİŞİ KAR KÜMESİ ALTINDA KALDI

İsmet Durna (50), Tekin Tarla (31) ve Nihat Arslan (30) kar kümesi altında kaldı, yanlarında bulunan 2 kişi ise son anda kurtuldu.

Köylülerin yardımıyla Durna, Tarla ve Arslan, kar kümesi altından çıkarıldı. Kurtulan 2 köylünün ihbarıyla bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Hakkari'de gittikleri köyde üzerlerine çığ düştü VİDEO



"YAKLAŞIK 1 SAAT KAR ALTINDA KALDIK"

İsmet Durna, çalışma yaparken, bir anda üzerlerine kar geldiğini belirterek, "Yaklaşık 1 saat kar altında kaldık. Çığda kurtulan arkadaşlarımızın da yardımıyla çıkmayı başardık." dedi.





































