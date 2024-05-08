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Hakkari'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 12 gözaltı

Hakkari'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 12 gözaltı Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri belirlenen 12 şüpheli yakalandı.