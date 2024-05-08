Hakkari'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 12 gözaltı

DHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon başlattı.
Jandarma ekiplerinin farklı adreslere düzenlediği operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.
Sorguları sürüyor
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 8 bin 880 euro, 16 bin 990 dolar, 22 bin 400 Türk lirası, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 59 bin 199 adet piyasa değeri 500 bin lira tıbbi ilaç ele geçirildi.
Şüphelilerin sorgusu devam ediyorHaber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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