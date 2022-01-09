Hakkari'de İHA destekli operasyon: 30 kilo eroin ele geçirildi

Yüksekova kırsalında düzenlenen operasyonun bilançosu belli oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında insansız hava aracı (İHA) destekli operasyon düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, operasyon, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

İHA DESTEKLİ OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Yüksekova kırsalında dün düzenlenen İHA destekli operasyonda 30 kilogram eroin, 240 litre asit anhidrit ve 100 kilogram sodyum bikarbonat ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.