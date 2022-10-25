Hakkari'de ilk kadın güvenlik korucusu yaşamını kaybetti

Yüksekova'da 37 yıl boyunca bayrak nöbetini tutan ve Türkiye’nin ilk kadın güvenlik korucusu yaşlılığa bağlı sebeplerden hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Suüstü köyünde yaşayan 80 yaşındaki Gülşen Öztepe ve eşi Seyit Tahir Öztepe evlerinin 150 metre ilerisindeki tepeye diktikleri Türk bayrağı nöbetini tutuyordu.

Türkiye'nin ilk kadın güvenlik korucusu olan Öztepe, Vatan sevgisi ve bayrağa olan saygısıyla tanındı.

Tüm zorluklara karşı yıllarca evinin yanında bulunan ve 'Zirve Tepe' olarak adlandırılan noktada dalgalanan Türk bayrağının nöbetini tuttu.

Yaşlılığa bağlı farklı hastalıklara yakalanarak yatağa mahkûm olan ve gün geçtikçe durumu ağırlaşan Öztepe, ailesi tarafından Ankara'ya tedavi için götürülmüştü.

Nöbet yerinin karşısına defnedildi

Ankara'da tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşanı kaybeden ve Yüksekova getirilen Öztepe’nin cenazesi, 37 yıldır nöbet tuttuğu Türk bayrağının karşısında toprağa verildi.

"Bayrağının dalgalanması bizim için bir şereftir"

İHA'nın haberine göre, Türkiye’nin ilk kadın güvenlik korucusu Gülşen Öztepe, 2021 yılında verdiği bir röportajda, Türkiye’de ilk koruculuk yapmış biri olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyleyerek, "O zaman gençtim, devletle birebir çalışıyorduk. Ben devletimi canımdan daha çok seviyorum. En zirve tepede Türk bayrağının dalgalanması bizim için bir şereftir. Bununla gurur duyuyoruz. Bayrak bizim canımızdır, her şeyimizdir.

Benle eşim tüm tehditlere rağmen bayrağımızı 37 senedir hiç vazgeçmeden dalgalandırıyoruz. Ben o dönem tim başkanıydım, tam 60 kurucunun başkanıydım. Ben makineli silahlarla nöbet tutuyordum. Ben saat 04.00’e kadar gözümü kırpmadan nöbet tutuyordum, yeter ki bizim askerlere zarar gelmesin diye. Biz sağ oldukça da bu bayrak ebediyen dalgalanacak." ifadelerini kullanmıştı.