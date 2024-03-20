Hakkari'de iş makinesi yol kenarındaki boşluğa düştü

İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 gün önce başlayan yoğun yağışlar, ilçede hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Bugün sabah saatlerinde yol açma çalışmaları için yola çıkan iş makinesi, ilçenin Altınoluk köyü yakınlarında seyir halinde olduğu sırada yol kenarındaki boşluğa düştü.
Ekiplerden yardım istedi
Düştüğü yerden çıkamayan iş makinesi operatörü, hemen ekiplerden yardım istedi.
Makine düştüğü yerden çıkarıldı
Olayın yaşandığı yere giden ekipler, kısa süreli çalışmalar sonucu iş makinesini düştüğü yerden çıkarttı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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