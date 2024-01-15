Hakkari'de kar kalınlığı evlerin boyunu geçti Yoğun kar yağışı yurt genelinde etkili olurken Şemdinli'de de kar kalınlığı evlerin boyuna yükselerek vatandaşları zor durumda bıraktı.

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İHA

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışları arttı.

Yurt genelinde etkili olan kar, bazı bölgelerde olumsuz etkilerini gösteriyor.

Bu bölgelerden biri de Hakkari'nin Şemdinli ilçesi oldu.

Kar kalınlığı 2,5 metreyi aştı

Kar yağışının yoğun ve etkili olduğu bölgede kar kalınlığı 2,5 metreyi aştı.

Evlerin boyuna ulaşan kar vatandaşı zor durumda bırakırken, evlerinden ahırlarına ya da komşularına açtıkları kar tünellerinden ulaşımı sağlıyorlar.

Şemdinli'ye 40 kilometre uzaklıkta bulunan birçok bölgede çığ düğmesi sonucu köy yolları ulaşıma kapandı.

Meteoroloji uyardı

Yoğun kar yağışı altında olan Doğu Anadolu Bölgesi, Meteoroloji tarafından alarma geçirildi.

Yapılan son uyarıya göre kar yağışının, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beraberinde pus ve sis getirecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)