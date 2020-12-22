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    Hakkari’de kar yağışı başladı, taksiciler hazırlıksız yakalandı

    Hakkari kent merkezinde lapa lapa kar yağışı yağmaya başladı. Yağışa hazırlıksız yakalanan taksi şoförleri zincir bağlama telaşı içine düştü.
    • İHA
    • 22.12.2020 - 21:25
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    Hakkari’de kar yağışı başladı, taksiciler hazırlıksız yakalandı

    Hakkari’de aniden başlayan kar yağışı sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Yağış nedeniyle ticari taksi sürücüleri zincir bağlama telaşı içine düştü.

    Bazı vatandaşlar ise ellerine açarak bekledikleri rahmetin geldiğini söyledi.

    HAKKARİLİ, KAYAK MERKEZİNİN CANLANACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

    Kar yağışı ile birlikte kayak merkezinin de canlanmaya başlayacağını ifade eden vatandaşlar, yağışların beraberinde bereket getirmesi temennisinde bulundu.

    Öte yandan Hakkari’ye ayrı bir renk katan aydınlatma ışıkları kar yağışı ile birlikte kent merkezine ayrı bir güzellik kattı.

    Hakkari’de kar yağışı başladı, taksiciler hazırlıksız yakalandı #1

    Hakkari’de kar yağışı başladı, taksiciler hazırlıksız yakalandı #2

    Hakkari’de kar yağışı başladı, taksiciler hazırlıksız yakalandı #3

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