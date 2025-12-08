Hakkari'de kar yağışı etkili oluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kara teslim...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) bölge için yaptığı kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından Hakkari ve ilçelerinde beklenen kar yağışı etkili oldu.

Dün öğle saatlerinde başlayan yağışlar, akşam saatlerine doğru yerini kesintiye bırakırken sabaha karşı yeniden etkili olan kar yağışı, ilçeyi adeta felç etti.

KAR SÜRPRİZİ

Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar ve okula gitmek için yola çıkan öğrenciler, güne kar sürprizi ile uyandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi bulurken, cadde ve sokaklarda park halinde bulunan araçlar tamamen kar altında kaldı.

Görüş mesafesi ise tehlikeli seviyelere inerek 20 metreye kadar düştü.

SÜRÜCÜLER YOLDA KALDI

Özellikle yokuşlu yollarda ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar yolda mahsur kalırken, sürücülerin yardımına diğer vatandaşlar koştu.

Öte yandan, Yüksekova 117. Karayolları Şefliği ekipleri ve Yüksekova Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe genelinde başlattıkları kar temizleme ve tuzlama çalışmaları ile yolları yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma başlattı.