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İHA

Hakkari'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, vatandaşları hayretler içerisinde bıraktı.

Nisan ayında etkili olan lapa lapa kar yağışı nedeniyle çarşı merkezinde park halinde bulunan araçların üzeri kısa sürede karla kaplandı.

Bir süre etkili olan kar yağışı, daha sonra yerini karla karışık yağmur ve sisli havaya bıraktı.

"ŞAŞIRMIYORUZ"

Nisan ayında kar yağmasını ilginç bulan bazı vatandaşlar durumu cep telefonlarıyla görüntülerken, bazıları ise bölge halkı için bu durumun bilindik olduğunu dile getirdiler. Hakkarililer, "Bu bölgede mayıs ayına kadar kar yağışı normal sayılır. Şaşırmıyoruz" dediler.

Kar yağışı, özellikle sabah saatlerinde şehir merkezinde kısa süreli trafikte aksaklıklara neden olurken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede hafta sonuna kadar yağışların devam edeceğini bildirdi.