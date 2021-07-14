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    Hakkari'de kargo aracından 2 kilo eroin çıktı

    Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda narkotik köpeği ile kargo aracına arama yapıldı. Yapılan aramada, tütün kutularına gizlenmiş 2 kilo eroine el konuldu.
    • DHA
    • 14.07.2021 - 16:42
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 16:46
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    Hakkari'de kargo aracından 2 kilo eroin çıktı

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.

    Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

    KARGO ARACI DURDURULDU

    Bu kapsamında jandarma ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Yeniköprü'deki jandarma yol kontrol noktasında şüphe üzerine kargo aracını durdurdu.

    2 KİLO EROİN ÇIKTI

    Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada, 4 paket nargile tütünü kutusuna gizlenen 2 kilo eroin ele geçirildi.

    Hakkari de kargo aracından 2 kilo eroin çıktı #1

    Hakkari de kargo aracından 2 kilo eroin çıktı #2

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