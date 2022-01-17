Hakkari'de, karla kapanan yolu aşıp hasta çocuğa ulaştılar

Karla kapanan yol, sağlık ekiplerinin kalbinden rahatsızlanan Avdar Fırat’a ulaşmasını engelledi. 3 saatlik çalışmanın ardından yolun açılmasıyla Fırat, hastaneye kaldırıldı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Güldali köyünde 12 yaşındaki Avdar Fırat, kalbinin sıkıştığını söyleyerek fenalaştı.

Fırat'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye ambulans yönlendirildi.

YOL, 3 SAATTE AÇILDI

Kar nedeniyle yolu kapanan köye ulaşamayan sağlık ekipleri de İl Özel İdaresi'nden yardım talep etti.

Bölgeye gelen ekipler, 3 saat süren çalışma ile kapalı yolu açtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Evinde ilk müdahalesi yapılan Fırat, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Avdar Fırat'ın babası Harun Fırat, "Kızımın dünden beri kalbinde bir sıkışma oldu. Biz de 112'yi arayıp yardım istedik. Ancak yol kardan dolayı kapalı olunca bu sefer devreye karla mücadele ekipleri girdi. Yol açıldıktan sonra sağlık ekipleri gelerek ilk müdahaleyi evden yapıp hastaneye kaldırdı. Ekiplere çok teşekkür ediyorum.” dedi.

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