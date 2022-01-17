Euro
15.3762
-0.34%
Dolar
13.4512
-0.50%
Altın
788.0080
-0.21%
Borsa
2,086.60
0.66%
Bitcoin
579.000
-1.26%
BTXN Coin
33.43
-1.35%
4ºC
İstanbul
Güneşli 4 C

    Hakkari'de, karla kapanan yolu aşıp hasta çocuğa ulaştılar

    Karla kapanan yol, sağlık ekiplerinin kalbinden rahatsızlanan Avdar Fırat’a ulaşmasını engelledi. 3 saatlik çalışmanın ardından yolun açılmasıyla Fırat, hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 17.01.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 10:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakkari'de, karla kapanan yolu aşıp hasta çocuğa ulaştılar

    Hakkari’nin Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Güldali köyünde 12 yaşındaki Avdar Fırat, kalbinin sıkıştığını söyleyerek fenalaştı.

    Fırat'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye ambulans yönlendirildi.

    YOL, 3 SAATTE AÇILDI

    Kar nedeniyle yolu kapanan köye ulaşamayan sağlık ekipleri de İl Özel İdaresi'nden yardım talep etti.

    Bölgeye gelen ekipler, 3 saat süren çalışma ile kapalı yolu açtı.

    Hakkari de, karla kapanan yolu aşıp hasta çocuğa ulaştılar #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Evinde ilk müdahalesi yapılan Fırat, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Avdar Fırat'ın babası Harun Fırat, "Kızımın dünden beri kalbinde bir sıkışma oldu. Biz de 112'yi arayıp yardım istedik. Ancak yol kardan dolayı kapalı olunca bu sefer devreye karla mücadele ekipleri girdi. Yol açıldıktan sonra sağlık ekipleri gelerek ilk müdahaleyi evden yapıp hastaneye kaldırdı. Ekiplere çok teşekkür ediyorum.” dedi.

    Hakkari'de, karla kapanan yolu aşıp hasta çocuğa ulaştılar VİDEO

    Hakkari de, karla kapanan yolu aşıp hasta çocuğa ulaştılar #2

    Hakkari de, karla kapanan yolu aşıp hasta çocuğa ulaştılar #3

    Hakkari de, karla kapanan yolu aşıp hasta çocuğa ulaştılar #4

    Hakkari de, karla kapanan yolu aşıp hasta çocuğa ulaştılar #5

    Hakkari de, karla kapanan yolu aşıp hasta çocuğa ulaştılar #6

    Hakkari de, karla kapanan yolu aşıp hasta çocuğa ulaştılar #7


    Görüş Bildir