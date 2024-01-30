Hakkari'de karla mücadele: Çığ düştü, işçi yaralandı

DHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele devam ediyor.
Türkiye'nin çığ tehlikesi konusunda riskli bölgelerin başında bulunan Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde, yoğun kar yağışı etkili oldu.
Yola çığ düştü
Akşam saatlerinde Yüksekova-Dağlıca Karayoluna çığ düştü. Yüksek kesimden kopan kar kütlesi, karayolunu ulaşıma kapattı.
10 metreden boşluğa düştü
Bölgeye sevk edilen karayolları ekiplerinin yol açma çalışması yaptığı sırada ekip şefi Harun Kandaş, 10 metre yükseklikten boşluğa düşerek ağır yaralandı.
Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kandaş'ın sağ ayağında 3 kırık olduğu tespit edildi. Kandaş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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