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    Hakkari'de karla mücadele sürüyor

    Mayıs ayında karla mücadele edilen Yüksekova ilçesinde ekipler, kardan kapanan üs bölgesine giden yolu tünellerle açtı.
    • 24.05.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 16:34
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    Hakkari'de karla mücadele sürüyor

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, mayıs ayında da karla mücadelesine devam ediyor.

    Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Çobanpınar köyü askeri üs bölgesi yolunda çalışma başlattı.

    Yol tünellerle açıldı

    Askeri üs bölgelerinin yolunu açmak için ekipler, yüksekliği 7 metreyi bulan kar yığınlarında tüneller açarak ilerleyebildi.

    Hakkari de karla mücadele sürüyor #1

    Hakkari de karla mücadele sürüyor #2

    Hakkari de karla mücadele sürüyor #3


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