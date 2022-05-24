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Hakkari'de karla mücadele sürüyor
Mayıs ayında karla mücadele edilen Yüksekova ilçesinde ekipler, kardan kapanan üs bölgesine giden yolu tünellerle açtı.
- 24.05.2022 - 16:11
- Güncelleme : 24.05.2022 - 16:34
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, mayıs ayında da karla mücadelesine devam ediyor.
Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Çobanpınar köyü askeri üs bölgesi yolunda çalışma başlattı.
Yol tünellerle açıldı
Askeri üs bölgelerinin yolunu açmak için ekipler, yüksekliği 7 metreyi bulan kar yığınlarında tüneller açarak ilerleyebildi.