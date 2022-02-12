Hakkari'de, karlar kamyonlarla şehir dışına taşındı

Kent merkezinde hayatı olumsuz etkileyen kar yığınları, belediye ekipleri tarafından kamyonlarla şehir dışına taşınmaya başlandı.

Hakkari Belediyesi, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda biriken kar yığınlarının temizlenmesine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

16 iş makinesi ve 40 personelin yer aldığı çalışmalarda, şehir merkezinde biriken kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınmaya başlandı.

Zabıta ekiplerinin de eşlik ettiği karla mücadele çalışmalarının, kentin 15 değişik mahallesi ile çarşı merkezinde devam ettiği öğrenildi.

"KAR BEREKETİ YAŞIYORUZ"

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri, ”İnşallah bu şekilde bereketiyle devam eder ve Allah bizi afetinden de korusun. Bu kış mevsiminde kar bereketi yaşıyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızın çarşı içinde rahat dolaşması için kar temizliği yaptık. Kent merkezindeki tonlarca karı temizlemek ve bunu en kısa sürede temizlemek için araç sürücülerinin de bize yardımcı olmasını istiyoruz. Cadde kenarına park edilen araçlar hem tehlike oluşturuyor hem de karla mücadele çalışmalarımızı sekteye uğratıyor. Araç sürücülerinden isteğimiz bu konuda bize yardımcı olmalarıdır.” denildi