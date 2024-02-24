Hakkari'de kış uykusuna yatamayan ayı, şantiye şantiye geziyor Yüksekova ilçesinde kış uykusuna yatmayarak girdiği şantiyelerde yiyecek arayan ayı saniye saniye kameralara yansıdı.

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İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış uykusuna yatamayan ayılar, görüntülenmeye başladı.

Bu kapsamda da Yüksekova’ya 56 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyündeki yol şantiye alanı, ayıların uğrak mekanı oldu.

Kış uykusuna yatmayarak şantiyeye inen aç ayı, burada bulunan çöpleri karıştırarak karnını doyurmaya çalıştı.

Şantiyedekiler tedirgin

Şantiyede çalışan işçiler ise ayılar için çoğu zaman çevreye yiyecek bırakıyor. Şantiyeye alışan ayılar, artık gündüz gözüyle de gelerek bırakılan yiyecekleri alıyor.

O anlar işçiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, şantiyede çalışanlar tedirginlik de yaşandıklarını belirttiler.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)