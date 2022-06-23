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    Hakkari'de kontrolden çıkan otomobil belediye bahçesine uçtu

    Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, istinad ve demir korkulukları aşarak belediyeye ait bahçeye uçtu.
    • 23.06.2022 - 19:48
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 00:45
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    Hakkari'de kontrolden çıkan otomobil belediye bahçesine uçtu

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esentepe Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında Husret Cankurtaran yönetimindeki 34 KA 1965 plakalı otomobil, rampadan inerken kontrolden çıktı.

    Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu belediyeye ait istinad duvarı ve demir korkulukları aşarak yaklaşık 3 metre yükseklikten belediye binasının bahçesine uçtu.

    3 kişi yaralandı

    Kazada sürücüsü Cankurtaran ile yanında bulunan 2 kadın ağır yaralandı. Belediye çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

    DHA'nın aktardığına göre yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Hakkari'de kontrolden çıkan otomobil belediye bahçesine uçtu VİDEO

    Hakkari de kontrolden çıkan otomobil belediye bahçesine uçtu #1

    Hakkari de kontrolden çıkan otomobil belediye bahçesine uçtu #2

    Hakkari de kontrolden çıkan otomobil belediye bahçesine uçtu #3

    Hakkari de kontrolden çıkan otomobil belediye bahçesine uçtu #4


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