Hakkari'de köye çığ düştü! Temizlemesi 2 gün sürdü Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyüne düşen çığ, il özel idaresi karla mücadele ekipleri tarafından 2 günde kaldırıldı.

DHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyünde etkili olan kar yağışının ardından köyün merkezine çığ indi

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, karı temizlemek için çalışmalara başladı.

Ekipler, köye inen dev kar kütlelerini uzun süren uğraşların ardından temizledi.

"Aniden indi, köyün içine doğru geldi"

Olaydan kıl payı kurtulduklarını belirten Resul Kartal, "Olay, önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Akşam saat 17.00 sıralarında çocukların çığlıklarıyla fark ettik.

Aniden dağdan inen çığ, köyün içine doğru geldi. Birbirimize seslenerek herkes kaçsın diye bağırdık. Son anda da ahırlarda bulunan koyunlarımızı çıkardık. Çığ köyümüzün tam ortasına düştü." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)