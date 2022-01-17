Hakkari’de, köylüler şehidin cenazesi için seferber oldu

Hakkari’de, köylüler şehidin cenazesi için seferber oldu

Üs bölgesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz’in cenazesine kara ve hava yolundan ulaşım sağlanamadı. Köylüler, olumsuz hava şartlarına rağmen şehidin cenazesi için seferber oldu.

Hakkari Yüksekova 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na bağlı Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde, el bombasının kaza sonucu patlamasıyla şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz (23) şehit düştü.

Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, üs bölgesine kara ve hava yolu ile ulaşım sağlanamadı.

DEVREYE KÖYLÜLER GİRDİ

Şehidin cenazesi alınamayınca, devreye köylüler girdi. Köyde yaşayan vatandaşlar, şehidin cenazesi için seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu şehidin naaşı, üs bölgesinden alınarak Hakkari il merkezine getirildi.

VALİ AKBIYIK’TAN TEŞEKKÜR MESAJI

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ta sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda köylülere teşekkür etti.

Vali Akbıyık, “Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz’in cenazesini almak üzere kötü hava şartlarına rağmen seferber olan, çalışmalara katılan kahraman Kadıköy halkına teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Hakkari’de, köylüler şehidin cenazesi için seferber oldu VİDEO



TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz için, tören düzenlendi. Fatih Kışlası'ndaki törene; Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri ile asker ve polisler katıldı.

Şehit Soyutemiz'in cenazesinin tören alanına getirilmesiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından öz geçmişi okundu. Dua edilmesinden sonra şehit Soyutemiz'in Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere konuldu.

Şehit Ayberk Soyutemiz'in cenazesi, helikopterle Van Havalimanı'na buradan da uçakla memleketi Kırşehir'in Akpınar ilçesine uğurlandı.