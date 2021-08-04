Başı tenekeye sıkışan ayıyı kurtaran vatandaşlardan biri, olayın heyecanına kapılarak bir anda kurtarılan hayvanı uçurumdan aşağı bıraktı. Zarar görmeyen ayı, kahkahalarla uğurlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyünde başı tenekeye sıkışan bir ayı fark edildi.

Ayıya yardım eden vatandaşlar, ayıyı yere yatırıp kafasındaki tenekeyi çıkarmaya çalıştı.

Ayının kurtarılma anları saniye saniye kameraya yansırken, kurtarıldıktan sonraki görüntüler izleyenleri şoke etti.

KURTARMA HEYECANIYLA AYIYI UÇURUMDAN BIRAKTI

Ayıyı kurtarmanın sevinciyle heyecanlanan bir vatandaş, bir anda ayıyı kurtardıkları yerde uçuruma fırlattı.

"ABİ BİR ŞEY OLMAZ"

Bölgede bulunan vatandaşlardan bazıları sitem ederken bir kişinin "Abi bir şey olmaz" diye bağırdığı duyuldu. Daha sonra ayı, "Kaç, kaç" ve kahkaha sesleri arasında uğurlandı.

Hakkari'de kurtardıkları ayıyı uçurumdan attılar VİDEO

