Hakkari'de maç sonrası kavga çıktı: Polis merkezinde darbedildi Maç sonrası iki grup arasında çıkan kavga emniyette son bulurken gözaltına alınan taraflardan biri, polis merkezinde darbedildi. Yüzü kan içinde kalan şahıs, darbedildiği kişilerden şikayetçi oldu.

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DHA

Hakkari Zap Spor’un dün evinde Mazıdağı Fosfat Spor ile oynadığı karşılaşmanın devre arasında çıkan olaylara karıştığı suçlamasıyla evinde gözaltına alınan Yalçın Kaval, götürüldüğü polis merkezinde darbedildiğini öne sürüp, şikayetçi oldu. Hakkari Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki stadyumda, dün Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Hakkari Zap Spor ile Mazıdağı Fosfat Spor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısının bitiminde futbolcularla seyirciler tartıştı.

Bu sırada bazı seyirciler sahaya girince taraflar arasında arbede yaşandı.

Gözaltına alındı

Karşılaşmayı kızı ile birlikte izleyen 3 çocuk babası Yalçın Kaval, iftar sonrası olaylara karıştığı gerekçesiyle polis tarafından evinde gözaltına alındı.

Emniyette darbedildi

Atatürk Polis Merkezi’nde ifadesi alınan Kaval, sağlık kontrolü için götürüldüğü Hakkari Devlet Hastanesi'nde darbedildiğini ileri sürüp, şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Kaval, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

Yasal işlem uygulanacak

Hakkari Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Hakkari Zap Spor ile Mazıdağ Spor Kulübü maçındaki olayların ardından savcılık talimatı ile ifadeye çağrılan Yalçın Kaval'ın karakolda darbedildiği iddiası üzerine Valiliğimizce ivedi olarak soruşturma başlatılmıştır. Olay tüm yönleri ile incelenecek olup, soruşturma sonucuna göre ilgililer hakkında yasal işlemler eksiksiz olarak uygulanacaktır. Kamuoyuna duyurulur."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)