- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Hakkari’de minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü
Hakkari’de minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü
Minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
- İHA
- 13.07.2021 - 17:49
Hakkari’de Yüksekova-Esendere yolu üzerinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen minibüs ile kamyon çarpıştı.
Kaza sonucu minibüste bulunan H.D. isimli kadın hayatını kaybetti. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koştu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazazedelerin yakınları olayı haber almalarının ardından hastaneye akın etti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Hayatını kaybeden H.D'nin cenazesinin, savcı incelemesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı belirtildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.