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    Hakkari’de minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

    Minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 13.07.2021 - 17:49
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    Hakkari’de minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

    Hakkari’de Yüksekova-Esendere yolu üzerinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen minibüs ile kamyon çarpıştı.

    Kaza sonucu minibüste bulunan H.D. isimli kadın hayatını kaybetti. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

    Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koştu.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kazazedelerin yakınları olayı haber almalarının ardından hastaneye akın etti.

    Hakkari’de minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü #1

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Hayatını kaybeden H.D'nin cenazesinin, savcı incelemesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı belirtildi.

    Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Hakkari’de minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü #2

    Hakkari’de minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü #3

    Hakkari’de minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü #4

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