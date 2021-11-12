Hakkari’de, Nehil Sazlığı’nda 2 günde iki kez yangın çıktı

Hakkari’de, Nehil Sazlığı’nda 2 günde iki kez yangın çıktı

Yüksekova ilçesinde bulunan ve birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı’nda, 2 önce yaşanan yangının ardından yeniden alevler yükseldi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler, Kamışlı, Karlı ile Vezirli köylerinin yakınında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda, 2 gün önce çıkan ve itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangının ardından, dün akşam bölgede yeniden alevler yükseldi.

Yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü.

BATAKLIK OLDUĞU İÇİN MÜDAHALE EDİLEMEDİ

Bölgeye sevk edilen ekipler, alanın bataklık olması nedeniyle müdahale edemedi.

Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için önlem alındı.

Jandarma, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Hakkari’de, Nehil Sazlığı’nda 2 günde iki kez yangın çıktı ViDEO

“BİRİLERİ KASITLI OLARAK YAKIYOR”

Nehil Sazlığı'nın yandığını söyleyen Nevzat Alter isimli bir vatndaş, “Kış mevsimini yaşıyoruz. Yüksekova'nın can damarı olan Nehil Sazlığı cayır cayır yanıyor. Birileri kasıtlı olarak onlarca canlının yaşamış olduğu Nehil Sazlığı'nı bilerek yakıyor." dedi.