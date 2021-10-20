Hakkari'de öğrencilerin zorlu okul yolculuğu

Veliler, 30 kilometre uzaklıktaki okula giden çocukları için yetkililere seslendi.

Hakkari Yüksekova'ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan köyde öğrenciler, okula gidebilmek için her gün zorlu yollardan geçiyor.

İlçe merkezine gelmek zorunda kalan çocuklardan kimisi her gün aynı yolu katederken kimisi ise merkezde kalıyor.

YETKİLİLERE SESLENDİLER

Veliler, taşıma sorunun çözülmesini isteyerek yetkililere seslendi.

Yaklaşık 40 öğrencinin olduğunu belirten veliler, mezraya taşıma verilmesini ya da köye bir okul yapılmasını istedi.

"DEVLETİMİZ BİZİ KURTARSIN"

Yaşanan sıkıntıyla ilgili konuşan Tacettin Karaman isimli vatandaş, ’’Bizim öğrenciler gerçekten çok mağdur durumda. Kaç senedir bu zorlukları çekiyoruz. Defalarca kez talepte bulunduk ama hiçbir sonuç elde edemedik. Eğer bize taşıma verilemiyorsa o zaman köye okul istiyoruz. Bu öğrenciler mağdur olmasın. Bu mezrada okul yok, yol yok, şebeke bile yok. Artık devletimiz bizi bu mağduriyetten kurtarsın. Milli Eğitim Bakanlığı, Hakkari Valiliği ve Yüksekova Kaymakamlığından öğrencilerimiz için taşıma talep ediyoruz.’’ dedi.





"ÖĞRENCİLERİ KENDİ İMKANLARIMIZLA OKULA GÖTÜRÜYORUZ"

Necip Karaman isimli vatandaş da, ’’Bizim köyde taşımacılık olmadığı için öğrencilerimiz mağdur. Bizim etrafımızda bulunan tüm köylerde taşıma bulunuyor. Eğer yol bozuk diye verilmiyorsa, o zaman o bozuk yol onarılsın. Çünkü bizim öğrencilerimiz bu konuda çok sıkıntılar çekiyor. Biz öğrencilerimizi kendi imkanlarımızla okullarına götürüyoruz. Bazen de öğrenciler yolda araba bulmadıkları için tekrar köye geri dönmek zorunda kalıyorlar. Hakkari Valiliği ve Yüksekova Kaymakamlığı'ndan isteğimiz bu sorunumuzu çözmeleridir. İnşallah kısa sürede taşıma başlar, öğrencilerimiz de bu mağduriyetten kurtulur.’’ ifadelerini kullandı.



