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Hakkari'de PKK inlerine girildi: Cephanelik ele geçirildi

Hakkari'de PKK inlerine girildi: Cephanelik ele geçirildi

Operasyonlar kapsamında bir sığınakta terör örgütü PKK'ya çok ait çok sayıda silah, el bombası, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme bulundu.