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    Hakkari'de PKK inlerine girildi: Cephanelik ele geçirildi

    Operasyonlar kapsamında bir sığınakta terör örgütü PKK'ya çok ait çok sayıda silah, el bombası, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme bulundu.
    • DHA
    • 24.10.2021 - 17:52
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    Hakkari'de PKK inlerine girildi: Cephanelik ele geçirildi

    Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesinin kırsal alanında, terör örgütü PKK'lılara  ait silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

    Operasyon kapsamında yapılan arazi arama tarama faaliyetinde, bir sığınak tespit edildi.

    SİLAH VE MÜHİMMAT YUVASI ELE GEÇİRİLDİ

    Sığınakta, terör örgütü PKK'ya ait 1 Bixi makineli tüfeği, 69 el bombası, 5 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 mavzer, 637 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 901 Bixi makineli tüfeği mühimmatı, 170 mavzer mühimmatı, 16  el bombası fünyesi, 17  RPG-7 roketatar sevk fişeği, 13 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 uzaktan kumandalı telsizli düzenek, 2 doçka namlusu, 1 doçka silahı gövdesi, 10 işaret fişeği, 9 adet 5.56 mm. çapında mühimmat, 1 tornavida, 1 gazlı ısıtıcı, 2 hortum, 1 küçük el çantası, 5  branda, 2  battaniye, 1 parka, 1 polar, 7 mekap ayakkabı, 12  büyük boy pil, 2 hilti ucu, 5 met, 1 adet 22 metre uzunluğunda kablo, 1 duy ve 2  kazma ucu ele geçirildi.

    Bölgedeki operasyolar ise sürdüğü belirtildi.

    Hakkari de PKK inlerine girildi: Cephanelik ele geçirildi #1

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